2019-08-06T14:49:03+03:00
Происшествия

Мальчика, пострадавшего в страшном ДТП в Сасовском районе, доставили в Рязань

Еще троих взрослых готовят к переводу
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«Комсомольская правда» сообщала о страшном ДТП, произошедшем рано утром 5 августа на федеральной трассе М-5 «Урал» в Рязанской области. В аварии шесть человек погибли, еще восемь пострадали. Также мы говорили, что четверых из восьми пострадавших санавиацией планируется перевести в Рязань.

В региональном минздраве отметили, что под санавиацией там подразумевали санитарный транспорт – т.е. в том числе и автомобили.

Пострадавший 12-летний мальчик на машине скорой помощи уже доставлен в Детскую областную клиническую больницу в Рязань. Еще трое взрослых пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, готовятся к отправке. Их привезут также на автомобилях скорой помощи. Отмечается, что состояние мужчин позволит это сделать без угрозы для жизни.

В минздраве сообщили, что привлекать вертолеты сторонних ведомств не планируют – ситуация этого не требует.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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