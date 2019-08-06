Проезд до «Авиамикса» на автобусе обойдется рязанцам в 60 рублей

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-06T13:06:46+03:00

Время в пути – порядка 20 минут. Это если без пробок, но в прошлом году Госавтоинспекция об этом позаботилась

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Для зрителей конкурса «Авиадартс - 2019» запустят специальные автобусы, сообщает пресс-служба минтранса Рязанской области. Напомним, финал международного конкурса пилотов проходит в нашем регионе не первый год – асы соревнуются, в том числе, на полигоне в Дубровичах.

Здесь пройдет и самое зрелищное действо – шоу «Авиамикс», организованное вне конкурсной программы специально для зрителей: их ждут в ближайшую субботу, 10 августа. Начало в 10 утра.

Автобусы с автовокзала «Приокский» начнут ходить в 7 утра и будут возить зрителей на полигон до полудня. С часа дня машины тронутся в обратный путь.

Строгого расписания нет – автобусы будут отправляться по мере наполняемости. Билет стоит 60 рублей.

Кстати, от стоянки авто, организованной около деревни Гнетово, непосредственно на полигон будут ходить маршрутки. Стоимость этого проезда 20 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU