Для перевода пострадавших в страшном ДТП в Рязань планируется использовать вертолеты

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-06T13:03:36+03:00

Санавиация уже вылетела в Шацкий и Сасовский районы

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что рано утром 5 августа на трассе М-5 на территории Сасовского района Рязанской области произошло страшное ДТП. Столкнулись микроавтобус и внедорожник. В аварии шесть человек погибли и восемь (в том числе ребенок) получили травмы.

Министерство здравоохранения Рязанской области сообщает, что двое пострадавших госпитализированы в Сасовский межрайонный медицинский центр. 12-летний подросток получил травмы средней степени. Его планируется доставить вертолетом в Детскую областную клиническую больницу в Рязань. 35-летний мужчина, также получивший травмы средней степени тяжести, уже прооперирован.

Шесть человек находятся в Шацкой межрайонной больнице, трое из них в тяжелом состоянии - это мужчины 81 года, 48 лет и 38 лет. Еще трое мужчин - 58 лет, 28 лет и 31 года находятся в состоянии средней степени тяжести. Вызвана санавиация. После консилиума врачей будет принято решение о транспортировке тяжелых пациентов в Областную клиническую больницу.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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Полиция уже возбудила уголовное дело, а прокуратура взяла расследование причин аварии на свой контроль (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU