2019-08-06T13:03:36+03:00
Происшествия

Для перевода пострадавших в страшном ДТП в Рязань планируется использовать вертолеты

Санавиация уже вылетела в Шацкий и Сасовский районы
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что рано утром 5 августа на трассе М-5 на территории Сасовского района Рязанской области произошло страшное ДТП. Столкнулись микроавтобус и внедорожник. В аварии шесть человек погибли и восемь (в том числе ребенок) получили травмы.

Министерство здравоохранения Рязанской области сообщает, что двое пострадавших госпитализированы в Сасовский межрайонный медицинский центр. 12-летний подросток получил травмы средней степени. Его планируется доставить вертолетом в Детскую областную клиническую больницу в Рязань. 35-летний мужчина, также получивший травмы средней степени тяжести, уже прооперирован.

Шесть человек находятся в Шацкой межрайонной больнице, трое из них в тяжелом состоянии - это мужчины 81 года, 48 лет и 38 лет. Еще трое мужчин - 58 лет, 28 лет и 31 года находятся в состоянии средней степени тяжести. Вызвана санавиация. После консилиума врачей будет принято решение о транспортировке тяжелых пациентов в Областную клиническую больницу.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В страшном ДТП с микроавтобусом на М-5 погибли приезжие из Таджикистана

Полиция уже возбудила уголовное дело, а прокуратура взяла расследование причин аварии на свой контроль (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязанской области побит еще один рекорд холода
В микрорайоне Недостоево пьяный рязанец вместе денег на кассе достал нож
Летнее тепло вернется в Рязанскую область уже в среду
На рязанской дороге погиб пожилой водитель из Амурской области
В центре Рязани, на площади Маргелова, валят деревья
«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города
Мальчика, пострадавшего в страшном ДТП в Сасовском районе, доставили в Рязань
День второй: отчет команды Приобанка из путешествия на Байкал
Незадолго до жуткого ДТП на рязанской трассе водитель микроавтобуса дважды засыпал за рулем
Проезд до «Авиамикса» на автобусе обойдется рязанцам в 60 рублей
Полиция опубликовала видео с места ДТП, в котором погибли шесть граждан Таджикистана
Две прямые красные карточки и скорая на поле – ФК «Рязань» ведет борьбу за Кубок России
У рязанских приставов нашли нарушений почти на 200 миллионов рублей
В новой БСМП Рязани будет тренажерный зал с дорогой велодорожкой
Проверку по ДТП с шестью погибшими взяла на контроль рязанская прокуратура
Авария с 6 погибшими на М-5 произошла из-за выезда на встречку микроавтобуса