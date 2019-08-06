Полиция опубликовала видео с места ДТП, в котором погибли шесть граждан Таджикистана
Еще восемь человек находятся в больнице
Фото предоставлено очевидцем.
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Во вторник, 6 августа, рязанская Госавтоинспекция опубликовала оперативное видео в места страшного ДТП, случившегося ранним утром того же дня. Напомним, авария произошла около 5 часов в Сасовском районе – на 405 км трассы Москва-Челябинск. Столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Land Cruiser.
На месте погибли шесть человек, все они – граждане Таджикистана и ехали в микроавтобусе. Еще восемь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
По информации ГИБДД, авария произошла из-за выезда на полосу встречного движения.
ДТП Сасовский район - 6 августа 2019 года. Оперативное видео ГИБДД..
ИСТОЧНИК KP.RU