Полиция опубликовала видео с места ДТП, в котором погибли шесть граждан Таджикистана

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-06T12:07:37+03:00

Еще восемь человек находятся в больнице

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 6 августа, рязанская Госавтоинспекция опубликовала оперативное видео в места страшного ДТП, случившегося ранним утром того же дня. Напомним, авария произошла около 5 часов в Сасовском районе – на 405 км трассы Москва-Челябинск. Столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Land Cruiser.

На месте погибли шесть человек, все они – граждане Таджикистана и ехали в микроавтобусе. Еще восемь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

По информации ГИБДД, авария произошла из-за выезда на полосу встречного движения.

ДТП Сасовский район - 6 августа 2019 года. Оперативное видео ГИБДД..

ИСТОЧНИК KP.RU