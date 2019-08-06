Две прямые красные карточки и скорая на поле – ФК «Рязань» ведет борьбу за Кубок России

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-06T12:06:35+03:00

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В понедельник, 5 августа, в рамках 1/64 Кубка России по футболу ФК «Рязань» играл на выезде против красногорского «Зоркого». События в игре начали стремительно развиваться буквально с первых мгновений.

На 14-й минуте после подачи от углового флажка рязанцы открыли счет – отличился Владислав Мещеряков. Спустя три минуты после удачного перехода в атаку с острого угла ворота «Зоркого» поразил Георгий Журавлев. На табло загорелись цифры 2:0.

На 21-й первой минуте после удара ногой в голову прямую красную карточку получил игрок хозяев Александр Иваньков.

На 25-й минуте хозяева подавали угловой. В борьбе за мяч вратарь рязанцев Сергей Правкин столкнулся со своим одноклубником Владиславом Мещеряковым… На поле появились носилки, а затем и скорая. Вратарь получил повреждение скуловой кости лицевой части черепа. Сергей находится в сознании. На машине скорой помощи он был доставлен из Красногорска в Рязанскую областную клиническую больницу. Медики оценивают его состояние, как удовлетворительное.

Сам Мещеряков на 43-й минуте тоже покинул поле из-за травмы – дернул заднюю поверхность бедра.

Конец тайма игроки «Рязани» отыграли по счету.

После перерыва гости имели несколько прекрасных моментов, чтобы увеличить счет. На 68-й минуте после розыгрыша очередного углового Георгий Журавлев оформил дубль. А на 75-й минуте составы команд уравнялись. За фол последней надежды в составе «горожан» был удален защитник Илья Бобрышев. Кстати, после удара со штрафного, назначенного за это нарушение, хозяева все же отквитали один мяч – отличился Алексей Орлов.

Счет 3:1 в пользу «Рязани» сохранился до конца игры.

В 1/32 Кубка России «горожане» сыграют на домашнем стадионе с командой ФНЛ «Чертаново». Матч пройдет 21 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU