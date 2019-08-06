У рязанских приставов нашли нарушений почти на 200 миллионов рублей
По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования средств федерального бюджета в работе управления ФССП по Рязанской области обнаружены нарушения на сумму свыше 192 млн рублей. Информация об этом размещена на Портале государственного и муниципального финансового аудита.
Аудиторы обнаружили нарушения в:
- составлении бухгалтерской отчетности;
- учете материальных ценностей;
- порядке оформления поступления нефинансовых активов;
- порядке ведения и учета кассовых операций.
Помимо этого, выявлено несоответствие фактического наличия материальных ценностей данным бухучета, превышение лимита остатка наличных в кассе и ряд других нарушений. В общей сложности - 53 случая нецелевого расходования денег.
Только с начала этого года в работе регионального управления нашли два нарушения на общую сумму в 5 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU