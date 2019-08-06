У рязанских приставов нашли нарушений почти на 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-06T11:14:14+03:00

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По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования средств федерального бюджета в работе управления ФССП по Рязанской области обнаружены нарушения на сумму свыше 192 млн рублей. Информация об этом размещена на Портале государственного и муниципального финансового аудита.

Аудиторы обнаружили нарушения в:

- составлении бухгалтерской отчетности;

- учете материальных ценностей;

- порядке оформления поступления нефинансовых активов;

- порядке ведения и учета кассовых операций.

Помимо этого, выявлено несоответствие фактического наличия материальных ценностей данным бухучета, превышение лимита остатка наличных в кассе и ряд других нарушений. В общей сложности - 53 случая нецелевого расходования денег.

Только с начала этого года в работе регионального управления нашли два нарушения на общую сумму в 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU