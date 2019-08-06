Из-за перекрытия улицы Свободы общественный транспорт пустили в обход
Из-за перекрытия движения на улице Свободы в Рязани изменили схему движения пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Напомним, участок напротив РГУ им. Сергей Есенина закрыли для капремонта теплотрассы – между перекрестками с улицами Садовой и Щедрина все перекрыто до полуночи 31 августа.
Общественный транспорт до этого времени будет ходить по следующей схеме:
Троллейбусы:
– №№3 и 10 на участке между остановками «Мясокомбинат» и «Цирк» будут следовать по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении.
Автобусы:
– №18 на участке между остановками «ТЦ Круиз» и «Цирк» будут следовать по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;
– №23 на участке между остановками «Мясокомбинат» и «Цирк» будут следовать по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении.
Коммерческий транспорт:
– №№65, 66 и 75 на участке между остановками «пл. Свободы» и «Детский мир» будут следовать по улицам Грибоедова, Кремлевский Вал, Соборной в прямом и обратном направлении;
– №99 на участке между остановками «Мясокомбинат» и «Цирк» будут следовать по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении.
ИСТОЧНИК KP.RU