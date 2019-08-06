2019-08-06T09:26:07+03:00
Общество

Из-за перекрытия улицы Свободы общественный транспорт пустили в обход

К привычной схеме движение вернут лишь к сентябрю
Мария БЛИНОВА
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Открыть участок обещают к началу нового учебного года.Открыть участок обещают к началу нового учебного года.
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Из-за перекрытия движения на улице Свободы в Рязани изменили схему движения пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, участок напротив РГУ им. Сергей Есенина закрыли для капремонта теплотрассы – между перекрестками с улицами Садовой и Щедрина все перекрыто до полуночи 31 августа.

Общественный транспорт до этого времени будет ходить по следующей схеме:

Троллейбусы:

№№3 и 10 на участке между остановками «Мясокомбинат» и «Цирк» будут следовать по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении.

Автобусы:

№18 на участке между остановками «ТЦ Круиз» и «Цирк» будут следовать по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;

№23 на участке между остановками «Мясокомбинат» и «Цирк» будут следовать по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении.

Коммерческий транспорт:

№№65, 66 и 75 на участке между остановками «пл. Свободы» и «Детский мир» будут следовать по улицам Грибоедова, Кремлевский Вал, Соборной в прямом и обратном направлении;

№99 на участке между остановками «Мясокомбинат» и «Цирк» будут следовать по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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