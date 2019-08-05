Со вторника горячую воду отключат еще на пяти улицах Рязани

СЕГОДНЯ 23:40 2019-08-05T23:40:19+03:00

Опыт по выживанию в таких ситуациях в рязанцев хороший.

Вернут ровнехонько через две недели

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Во вторник, 6 августа, горячую воду отключат на пяти улицах Рязани, сообщает пресс-служба горадминистрации. Перебои вызваны профилактикой на системах теплоснабжения.

Вплоть до 19 августа ГВС не будет по адресам:

– улица Новоселковская, д.13;

– Окружное шоссе, д. 1;

– улица 1-я Прудная, д. 18а, д. 21 и д. 24;

– улица Связи, д. 17а;

– улица Соколовская, д. 2а, д. 2б и д. 6 корп. 1.

Полный график отключений горячего водоснабжения здесь.

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С 5 августа горячей воды не будет на шести улицах облцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU