2019-08-05T23:40:19+03:00
Недвижимость

Со вторника горячую воду отключат еще на пяти улицах Рязани

Вернут ровнехонько через две недели
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Опыт по выживанию в таких ситуациях в рязанцев хороший.Опыт по выживанию в таких ситуациях в рязанцев хороший.
Изменить размер текста:

Во вторник, 6 августа, горячую воду отключат на пяти улицах Рязани, сообщает пресс-служба горадминистрации. Перебои вызваны профилактикой на системах теплоснабжения.

Вплоть до 19 августа ГВС не будет по адресам:

– улица Новоселковская, д.13;

– Окружное шоссе, д. 1;

– улица 1-я Прудная, д. 18а, д. 21 и д. 24;

– улица Связи, д. 17а;

– улица Соколовская, д. 2а, д. 2б и д. 6 корп. 1.

Полный график отключений горячего водоснабжения здесь.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

С 5 августа горячей воды не будет на шести улицах облцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На рязанской дороге сбили инспектора ГИБДД – возбуждено уголовное дело
После убийства воспитательницы рязанского детсада возбуждено уголовное дело
Для усмирения компании пьяных рязанцев потребовалось несколько нарядов полиции
В Заборье собаки покусали восьмилетнюю девочку
В Рязани стартовал финал международного «Авиадартса-2019»
Пациента рязанской ОКБ забрали в Москву на вертолете
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Команда Приобанка отчиталась о первом дне пребывания на Байкале – клад пока не спрятали
Ушедшая в лес в рязанской глубинке женщина нашлась
Житель Рязанской области Николай Фокин отметил 100-летие
«Контрабанду» телефонов пытались доставить в рязанскую колонию на тракторе
В сквере на улице Станкозаводской скамейки будут в виде диванов
Во вторник в Рязанской области ожидается ветреная погода и небольшой дождь
Два канализационных коллектора Рязани отремонтируют за 122 миллиона
Рязанский фестиваль «Подбелка» завершился потасовкой
На Рязанскую область идут ливни с порывистым ветром
Пьяный рязанец на «Жигулях» сбил сразу два мопеда с подростками