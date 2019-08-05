2019-08-05T22:06:06+03:00
Происшествия

Для усмирения компании пьяных рязанцев потребовалось несколько нарядов полиции

Четверых хулиганов забрали в полицию
Мария БЛИНОВА
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Двое парней теперь реально могут отправиться на зону.Двое парней теперь реально могут отправиться на зону.
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В ночь на 5 августа в полицию позвонили разгневанные жители улицы Затинной – компания пьяных молодых людей шумела во дворе и не давала людям спать. На место выехал наряд патрульно-постовой службы. Однако на замечание людей в погонах молодежь не отреагировала – десяток нетрезвых парней горстка оперативников не впечатлила.

Тогда полицейские вызвали подмогу из нескольких нарядов, включая ГИБДД, сообщает пресс-служба рязанского УМВД. Совместными усилиями полицейские безобразие прекратили, а четверых откровенно пьяных и агрессивных мужчин забрали в отделение. Двое при этом – парни 23 и 24 лет – оказали сопротивление.

Уже в отделении на двух мужчин 22 и 26 лет составили протоколы об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство» – им грозит арест на срок до 15 суток.

По поводу же применения насилия в отношении представителя власти рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела – здесь уже наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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