В Заборье собаки покусали восьмилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 20:55 2019-08-05T21:27:33+03:00

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Вечером 5 августа в селе Заборье гуляли дети, в том числе восьмилетняя Кристина (имя изменено, прим. ред.). Около 18 часов из подворотни неожиданно выскочила свора бродячих собак. Как рассказала взрослым одна из девочек, она закрыла глаза и стояла, «боясь даже дышать».

Кристина же побежала, собаки ее догнали и искусали. Девочку в медицинское учреждение доставили на машине скорой помощи. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает — сообщил «Комсомолке» ее родной дядя.

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ИСТОЧНИК KP.RU