В Заборье собаки покусали восьмилетнюю девочку
Потребовалось вмешательство бригады скорой медицинской помощи
Врачи говорят о сильной психической травме. Фото: соцсети.
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Вечером 5 августа в селе Заборье гуляли дети, в том числе восьмилетняя Кристина (имя изменено, прим. ред.). Около 18 часов из подворотни неожиданно выскочила свора бродячих собак. Как рассказала взрослым одна из девочек, она закрыла глаза и стояла, «боясь даже дышать».
Кристина же побежала, собаки ее догнали и искусали. Девочку в медицинское учреждение доставили на машине скорой помощи. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает — сообщил «Комсомолке» ее родной дядя.
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ИСТОЧНИК KP.RU