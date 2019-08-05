2019-08-05T21:27:33+03:00
Происшествия

В Заборье собаки покусали восьмилетнюю девочку

Потребовалось вмешательство бригады скорой медицинской помощи
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Врачи говорят о сильной психической травме. Фото: соцсети.Врачи говорят о сильной психической травме. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Вечером 5 августа в селе Заборье гуляли дети, в том числе восьмилетняя Кристина (имя изменено, прим. ред.). Около 18 часов из подворотни неожиданно выскочила свора бродячих собак. Как рассказала взрослым одна из девочек, она закрыла глаза и стояла, «боясь даже дышать».

Кристина же побежала, собаки ее догнали и искусали. Девочку в медицинское учреждение доставили на машине скорой помощи. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает — сообщил «Комсомолке» ее родной дядя.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Солотче собака покусала модель Наталью Соболеву-Горковцову. В ситуации разбирается служба по контролю за безнадзорными животными

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Со вторника горячую воду отключат еще на пяти улицах Рязани
На рязанской дороге сбили инспектора ГИБДД – возбуждено уголовное дело
После убийства воспитательницы рязанского детсада возбуждено уголовное дело
Для усмирения компании пьяных рязанцев потребовалось несколько нарядов полиции
В Рязани стартовал финал международного «Авиадартса-2019»
Пациента рязанской ОКБ забрали в Москву на вертолете
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Команда Приобанка отчиталась о первом дне пребывания на Байкале – клад пока не спрятали
Ушедшая в лес в рязанской глубинке женщина нашлась
Житель Рязанской области Николай Фокин отметил 100-летие
«Контрабанду» телефонов пытались доставить в рязанскую колонию на тракторе
В сквере на улице Станкозаводской скамейки будут в виде диванов
Во вторник в Рязанской области ожидается ветреная погода и небольшой дождь
Два канализационных коллектора Рязани отремонтируют за 122 миллиона
Рязанский фестиваль «Подбелка» завершился потасовкой
На Рязанскую область идут ливни с порывистым ветром
Пьяный рязанец на «Жигулях» сбил сразу два мопеда с подростками