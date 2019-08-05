2019-08-05T18:42:44+03:00
Общество

В Рязани стартовал финал международного «Авиадартса-2019»

В испытаниях в небе над Рязанью примут участие 43 экипажа
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В понедельник, 5 августа, на аэродроме «Дягилево» торжественно стартовал финал международного конкурса «Авиадартс-2019», в котором принимают участие лучшие летные экипажи России, Беларуси, Казахстана и Китая.

В программе конкурса семь номинаций, в том числе полеты по маршруту, ведение воздушной разведки, техника пилотирования и, конечно, поражение наземных целей. Закончится испытание 17 августа. В небо над Рязанью поднимутся 43 экипажа (22 из них российские).

В субботу, 10 августа, в 10.00 на полигоне в Дубровичах состоится авиашоу «Авиамикс». Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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