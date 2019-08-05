2019-08-05T17:48:34+03:00
Общество

Ушедшая в лес в рязанской глубинке женщина нашлась

Она пропала днем ранее, в воскресенье
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 5 августа в Сасовском районе нашлась женщина, к поискам которой несколькими часами ранее подключились волонтеры. К счастью, она жива. Подробности того, как пропавшая вернулась домой, пока не разглашаются.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 66-летняя Нина Остапова ушла в лес в воскресенье, 4 августа, и с тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным. Предполагалось, что она нуждается в медицинской помощи.

Кстати, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», публиковавший ориентировку, отмечает в 2019-м увеличение количества заявок на поиск в лесу по сравнению с предыдущими года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани стартовал финал международного «Авиадартса-2019»
Пациента рязанской ОКБ забрали в Москву на вертолете
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Команда Приобанка отчиталась о первом дне пребывания на Байкале – клад пока не спрятали
Житель Рязанской области Николай Фокин отметил 100-летие
«Контрабанду» телефонов пытались доставить в рязанскую колонию на тракторе
В сквере на улице Станкозаводской скамейки будут в виде диванов
Во вторник в Рязанской области ожидается ветреная погода и небольшой дождь
Два канализационных коллектора Рязани отремонтируют за 122 миллиона
Рязанский фестиваль «Подбелка» завершился потасовкой
На Рязанскую область идут ливни с порывистым ветром
Пьяный рязанец на «Жигулях» сбил сразу два мопеда с подростками