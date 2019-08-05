Ушедшая в лес в рязанской глубинке женщина нашлась
Она пропала днем ранее, в воскресенье
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Вечером 5 августа в Сасовском районе нашлась женщина, к поискам которой несколькими часами ранее подключились волонтеры. К счастью, она жива. Подробности того, как пропавшая вернулась домой, пока не разглашаются.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что 66-летняя Нина Остапова ушла в лес в воскресенье, 4 августа, и с тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным. Предполагалось, что она нуждается в медицинской помощи.
Кстати, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», публиковавший ориентировку, отмечает в 2019-м увеличение количества заявок на поиск в лесу по сравнению с предыдущими года.
ИСТОЧНИК KP.RU