2019-08-05T16:23:16+03:00
Общество

В сквере на улице Станкозаводской скамейки будут в виде диванов

Еще украшать его призваны цветы, новые тротуары и памятник работникам ЖКХ
Мария БЛИНОВА
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В высоту скульптура должна быть не меньше 3 метров.В высоту скульптура должна быть не меньше 3 метров.
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На сайте госзакупок стартовал электронный аукцион на благоустройство сквера ЖКХ на улице Станкозаводской в Рязани. Начальная стоимость контракта – чуть более 5 млн рублей, которые для этих целей выделяют из бюджета города.

За эти деньги подрядчик должен будет заменить в сквере бордюры, уложить тротуарную плитку и провести озеленение: для живой изгороди высадить кустарники, деревья, разбить цветники с многолетними растениями, сделать клумбы и вазы-цветочницы, а вокруг цветников – окантовку из мраморной крошки. Газоны же засеют специальной травой.

В сквере установят новые урны и 10 скамеек в виде диванов без подлокотников. Здесь же поставят две лестницы шириной в 6 метров (у отделения Почты России и библиотеки). Украшать сквер призван новый памятник работникам ЖКХ.

Кстати, для инвалидов-колясочников здесь сделают пандусы из нержавейки.

Все работы должны завершить к ноябрю этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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