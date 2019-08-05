2019-08-05T15:02:10+03:00
Недвижимость

Два канализационных коллектора Рязани отремонтируют за 122 миллиона

Общая протяженность системы – 2 500 погонных метров
Мария БЛИНОВА
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Вот такие трубы, правда для ливневого коллектора, прокладывают под улицей СвободыВот такие трубы, правда для ливневого коллектора, прокладывают под улицей СвободыФото: Владимир ФРОЛОВ
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На портале госзакупок стартовал прием заявок на капитальный ремонт сразу двух канализационный коллекторов Рязани. Один из них тянется от улицы Циолковского до улицы Есенина на 1 тысячу п. м.. Второй коллектор, протяженностью уже 1,5 тысяч п.м., расположен на улице Островского.

Заказчик МП «Водоканал города Рязани». Начальная стоимость контракта на капремонт – 122,6 млн рублей. Заявки принимаются до 14 августа, итоги подведут в конце месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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