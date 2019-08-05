Рязанский фестиваль «Подбелка» завершился потасовкой

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-05T16:19:40+03:00

Мужчины, отмечавшие День ВДВ, попытались превратить одно из выступлений в смотр десантной песни, из-за чего и разгорелся конфликт

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2 августа традиционный музыкальный фестиваль «Подбелка 2019», проходивший в Рязани в канун Дня города, был омрачен непотребным поведением мужчин, отмечавших День ВДВ. Об этом «Комсомолке» рассказали выступавшие на мероприятии музыканты.

Первые неприятности начались, когда на сцене, установленной прямо за памятником Ленину, выступала кавер-группа The Timers. Человек в тельняшке стал вести себя агрессивно, пытался сорвать выступление, прорывался на сцену и показывал музыкантам неприличные жесты.

- Не знаю, что ему было нужно. Наверное, хотел показать, какие у него красивые средние пальцы, - рассказал один из участников группы The Timers Степан. - Но, после того как мужчине со сцены сделали замечание, он успокоился и ушел.

Однако это было только начало... Когда на сцене уже завершала выступление группа John Lemon, началась самая настоящая потасовка. Люди, вероятно, имеющие отношение к десантным войскам, судя по всему, остались недовольны репертуаром музыкантов и стали требовать «Синевы». Получив отказ с формулировкой, что это не смотр десантной песни, дебоширы не успокоились и полезли на сцену для дальнейших разборок.

- Организаторы сразу же отвели нас за сцену, на которой в этот момент уже бесновалось около 10 посторонних, - рассказал музыкант группы John Lemon Александр. – В конфликт вмешались и зрители, желавшие защитить артистов. Началась жесткая драка с кровью, в которой участвовало около 20-25 человек.

По словам очевидцев, на место прибыли два полицейских автомобиля, из которых выбежали бойцы в полной амуниции и стали усмирять дерущихся при помощи резиновых дубинок и электрошокеров. Затем участников конфликта якобы погрузили в автомобили и увезли. Причем, по версии собеседников «Комсомолки», от «заботы» блюстителей порядка пострадали не только возмутители спокойствия, но и люди, пытавшиеся защитить музыкантов.

В пресс-службе регионального УМВД «Комсомолке» прокомментировали, что конфликт был пресечен полицейскими в самом начале, так и не получив продолжения. За административные правонарушения полицейские задержали четверых человек в возрасте от 14 до 33 лет. Троих из них привлекли к ответственности за появление на улице в пьяном виде. Самого младшего отправили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. При этом в пресс-службе подчеркнули, что никто из участников конфликта не писал никаких заявлений и не обращался за медицинской помощью.

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ИСТОЧНИК KP.RU