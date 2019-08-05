На Рязанскую область идут ливни с порывистым ветром
Дожди обещают кратковременные, но сильные
По районам точной информации нет,а вот облцентр накроет наверняка.
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Днем в понедельник, 5 августа, Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в районах области и в Рязани усилится ветер – порывы будут достигать 12-17 м/с. При этом ожидаются кратковременные ливневые дожди.
Во вторник, по предварительной информации, местами пройдут лишь небольшие дожди. Днем по области потеплеет до +14…+19ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU