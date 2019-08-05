2019-08-05T17:49:27+03:00
Происшествия

В рязанской глубинке женщина ушла в лес и пропала

Район поисков - окрестности села Шевали-Майданы Сасовского района
Антон КОНОВАЛОВ
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4 августа ушла в лес и не вернулась домой 66-летняя Нина Остапова. Ориентировку на женщину с пометкой «Нуждается в медицинской помощи» опубликовал в понедельник, 5-го числа, отряд «Лиза Алерт». Районом поисков значатся окрестности села Шевали-Майданы Сасовского района.

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые. Одета она была в синюю спортивную куртку, камуфлированные штаны, резиновые сапоги и белый платок.

Для поисков требуется помощь добровольцев. С информацией просят обращаться по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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