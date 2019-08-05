В субботу в одном ДТП в Рязани пострадали ребенок и бабушка

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-05T12:15:37+03:00

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3 августа около семи вечера на Старообрядческом проезде Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

Около дома №1 столкнулись Great Wall и Hyundai . Пострадали в итоге два пассажира первой легковушки – 9-летний ребенок и пенсионерка. Оба обращались за помощью медиков, госпитализации не потребовалось.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Помимо этой аварии за минувшие пятницу и выходные дни на дорогах области зарегистрировано 10 ДТП, в которых один человек погиб и 11 получили травмы. Смертельная авария, напомним, случилось в Ухолове – здесь насмерть сбили мужчину на инвалидной коляске.

ИСТОЧНИК KP.RU