«Ростелеком» опубликовал финансовые и операционные результаты работы

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-05T11:38:23+03:00

Цифровой сегмент во II квартале 2019 года вырос на 11%, OIBDA увеличилась на 13%, чистая прибыль – на 40%

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ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2019 года по данным консолидированной отчетности по МСФО.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

– Рост выручки в II квартале 2019 г. составил 4% год к году;

– Цифровой сегмент в II квартале 2019 г. вырос на 11%, а его доля в выручке составила 57%;

– OIBDA за II квартал 2019 г. выросла на 13% до 27,2 млрд руб.;

– Чистая прибыль за II квартал 2019 г. выросла на 40% и достигла 4,3 млрд руб.;

– FCF в II квартале 2019 г. улучшился до 11,4 млрд руб.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ II КВАРТАЛА 2019 года

– Выручка выросла на 4% до 80,2 млрд руб. по сравнению с II кварталом 2018 г.;

– Показатель OIBDA вырос на 13% до 27,2 млрд руб.;

– Рентабельность по OIBDA выросла на 2,9 п. п. до 33,9% по сравнению с II кварталом 2018 г.;

– Чистая прибыль выросла на 40% до 4,3 млрд руб. в сравнении с II кварталом 2018 г.;

– Капитальные вложения составили 15,2 млрд руб. (19% от выручки), увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,4 млрд руб. и 18,7% от выручки за II квартал 2018 г. соответственно);

– FCF улучшился до 11,4 млрд руб. против (0,8) млрд руб. во II квартале 2018 г.;

– Чистый долг увеличился на 8% с начала года и составил 201,6 млрд руб. или 1,9х показателя «чистый долг/OIBDA».

Основные показатели II квартала 2019 г., млн рублей

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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2019 ГОДА

– Выручка выросла на 3% до 158,8 млрд руб. по сравнению с I полугодием 2018 г.;

– Показатель OIBDA вырос на 13% до 53,5 млрд руб. по сравнению с I полугодием 2018 г.;

– Рентабельность по OIBDA выросла на 2,7 п. п. до 33,7% по сравнению с I полугодием 2018 г.;

– Чистая прибыль выросла на 43% до 10 млрд руб. в сравнении с I полугодием 2018 г.;

– Капитальные вложения составили 37,6 млрд руб. (23,7% от выручки), увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (29,6 млрд руб. и 19,3% от выручки за I полугодие 2018 г. соответственно);

– FCF улучшился до (3,2) млрд руб. против (6,7) млрд руб. в I полугодии 2018 г.

Основные показатели I полугодия 2019 г., млн рублей

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– В отчетном квартале «Ростелеком» предложил решения в области цифровизации придомовой территории и подъездов, – заявил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. – Компания запустила федеральную платформу «РТК Ключ», которая, как конструктор, будет наполняться различными сервисами в интересах девелоперов, управляющих компаний и жителей. Первыми доступными продуктами стали придомовое видеонаблюдение и «умный» домофон, управление которыми будет возможно через мобильное приложение. В дальнейшем платформа будет дополняться такими решениями как дистанционный сбор показаний счетчиков, «умный» шлагбаум, цифровой ключ и другие. Таким образом, «Ростелеком» планирует полностью выстроить вертикаль «умное» домохозяйство – умный многоквартирный дом/придомовая территория – умный город.

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ИСТОЧНИК KP.RU