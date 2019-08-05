На рязанский фестиваль «Небо России» сборная страны по воздухоплаванию приедет в ранге действующих чемпионов мира

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-05T12:03:15+03:00

Праздник аэронавтики пройдет в нашем городе с 12 по 18 августа

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В понедельник, 5 августа, в министерстве спорта Рязанской области состоялась пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля воздухоплавания «Небо России», который пройдет в нашем городе с 12 по 18 августа.

В этом году впервые в истории сборная России по воздухоплавательному спорту приедет на фестиваль в ранге действующих чемпионов мира в командном зачете. Титул был завоеван в августе прошлого года в Австрии.

- «Небо России» традиционно рассматривается сборной России, как подготовка к мировым соревнованиям, - отметил директор фестиваля Лев Маврин. – В этом году у журналистов, у обычных горожан есть прекрасная возможность пообщаться с действующими чемпионами мира. Воздухоплаватели открытые люди, подходите – не стесняйтесь.

Отметим, что в рамках фестиваля запланированы два культурно-массовых мероприятия: открытие фестиваля и вечернее свечение аэростатов. Площадкой проведения станет Монастырский сад Рязанского кремля. Во вторник, 13 августа, праздничная программа начнется в 18.00, взлет аэростатов намечен на 18.50. В субботу, 17 августа, концертная программа также начнется в 18.00, с наступлением сумерек аэростаты перейдут в режим свечения.

С утра среды по утро субботы участники фестиваля совершат семь спортивных полетов и разыграют Кубок России по воздухоплавательному спорту.

ИСТОЧНИК KP.RU