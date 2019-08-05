2019-08-05T10:33:52+03:00
Недвижимость

В Рыбновском районе на шесть дней отключат газ

Без «голубого топлива» останутся 45 населенных пунктов, включая райцентр
Мария БЛИНОВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО.Фото: Олег ЗОЛОТО.
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В Рыбном грядут ремонтные работы на газораспределительной станции, из-за чего в 45 селах и деревнях района, а также в самом райцентре, шесть дней не будет газа, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 9.00 вторника, 6 августа, до 20.00 воскресенья, 11 августа, газа не будет в населенных пунктах: г.Рыбное, Алешня, Баграмово, Бражкино, Валищево, Войнюково, Волынь, Выселки, Высокое, Глебково, Глебово-Городище, Городище, Горяйново, Дивово, Житово, з-д Ветзоотехника, Зеленино, Зеленинские дворики, Зубово, Истобники, Ильинское, Козловка, Ларино, Летово, Лужки, Мантурово, Марково, Нагорное, Новое Батурино, Ногино, Пальные, Перекаль, Раменки, Романцево, Свистово, Сидоровка, Срезнево, Старое Батурино, Старое Веселево, Старолетово, Фурсово, Ходынино, Чемрово, Чурилково и Шишкино.

Напомним, с 5 по 10 августа второй раз за лето газ отключат в Рязанском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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