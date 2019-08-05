В Рязани проверили такси – два основных нарушителя свои «позиции» не сдают
В июле сотрудники министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области вместе с полицейскими и налоговиками провели в Рязани семь рейдов по работе такси.
В итоге нашли ряд нарушений:
– шесть водителей работали без разрешения;
– один установил «шашечки» незаконно;
– на семи машинах напротив – не было необходимой цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря;
– двое работали с нарушением налогового законодательства.
Из общего числа нарушений больше всего их обнаружили у двух сервисов заказа такси «Максим» – 5 и «Везет» – 2.
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ИСТОЧНИК KP.RU