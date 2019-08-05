2019-08-05T09:42:43+03:00
Спорт

Рязанец Кучаев вернулся на поле после долгого отсутствия в матче ЦСКА - Рубин

В предыдущий раз он играл в декабре 2018 года с «Реалом» - тоже вышел на замену
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Фото: pfc-cska.comФото: pfc-cska.com
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Воспитанник рязанского футбола Константин Кучаев появился на поле в составе ЦСКА впервые с декабря 2018 года, когда он вышел на замену в концовке победного матча с мадридским «Реалом». В феврале он был прооперирован в связи с повреждением мениска, а с мая несколько раз числился в резерве.

Возвращение полузащитника случилось 4 августа в Казани, где армейцы встречались с местным «Рубином» в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги. Примечательно, что Кучаев, как и несколько месяцев назад в Испании, получил шанс принести пользу своей команде на 88-й минуте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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