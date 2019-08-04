В интернете появилось более 400 фото перекрытых улиц Рязани

СЕГОДНЯ 19:53 2019-08-04T19:53:58+03:00

3 августа горожане могли гулять по свободным от транспорта площади Ленина и улице Соборной на День города

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В различных социальных сетях и инстаграме за сутки появилось более 400 фото, на которых изображены свободные от транспорта улицы Рязани, гуляющие и фотографирующиеся на проезжей части люди. Это только фото с отметкой о месте, где сделан снимок. Вероятно, есть еще немало снимков, которые отметки не имеют и не попали в подсчет.

3 августа с 18:30 на площади Ленина и улице Соборной было перекрыто движение транспорта, так как там проходили народные гуляния и праздничный концерт в честь Дня города, завершившийся фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU