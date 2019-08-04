Пожар в селе Перекаль под Рязанью отмечают все проезжающие
В социальных интернет-сетях растет число фото и видео, дорога по селу в город перекрыта
Кадр с видеорегистратора: черный дым над улицей заволакивает небо
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Под вечер 4 августа в пригородном рязанском селе Перекаль загорелся частный жилой дом. О пожаре, черный дым которого заволок горизонт, стали сообщать один за другим проезжающие село водители. Фото и видео пожара они выкладывают в социальные интернет-сети.
По словам местных жителей, проезд по улице села, ведущей в Рязань, перекрыт из-за пожара. Началось его тушение и спасение близлежащих построек.
ИСТОЧНИК KP.RU