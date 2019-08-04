2019-08-04T16:41:44+03:00
Общество

Начиная с понедельника в Рязани начнет теплеть

Прогноз погоды на 5 августа упоминает о возможности небольшого дождя
Сергей ЮРЧЕНКО
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С утра местами может появиться туман, днем – переменная облачностьС утра местами может появиться туман, днем – переменная облачностьФото: Владимир ФРОЛОВ
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Прогноз метеорологов рязанского филиала «Центрального УГМС» на 5 августа опубликовал интернет-сайт управления МЧС по Рязанской области. В понедельник ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, ночью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от +4 до +9 градусов Цельсия, днем от +14 до +19 градусов.

При составлении среднесрочного прогноза метеорологи предполагают, что вторник будет теплее понедельника, а среда теплее вторника.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. Лесные пожары зеленым массивам области не угрожают, за прошедшие сутки на территории Рязанской области термоточек не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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