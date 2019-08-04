2019-08-04T16:24:47+03:00
Общество

Рязанцы осматривают старинные русские города и курорты на Аляске

Экспедиция «Крепости Русской Америки» Михаила Малахова проводит исследования в окрестностях города Ситка
Владимир ФРОЛОВ
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Кадр из видеосюжета: Михаил Малахов в крепости Ново-АрхангельскаКадр из видеосюжета: Михаил Малахов в крепости Ново-Архангельска
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Исследователи из Рязани и других городов России, объединенный экспедицией рязанского отделения Русского географического общества, продолжают работу на Аляске, в окрестностях города Ситка. До того, как земли Аляски были проданы Соединенным Штатам, здесь стояла российская крепость и вокруг нее – город Ново-Архангельск.

– Многие улицы и географические названия здесь напоминают о русском периоде истории полуострова, – рассказывает в видеоролике, записанном в крепости, руководитель экспедиции Михаил Малахов. – Мы посетили место, где стоял дом первого управляющего Русско-американской компании Александра Баранова.

Другой видеосюжет рассказывает, как исследователи принимали сероводородные ванны в горячих источниках залива Ключевой – там же, где лечились участники кругосветной экспедиции Лисянского, а потом и российские промышленники XIX века. Эти источники минеральной воды расположены всего в 30 км от Ситки.

Кадр из видеосюжета: Михаил Малахов в горячем источнике

Кадр из видеосюжета: Михаил Малахов в горячем источнике

– Мы обнаружили тесаные камни российской здравницы, построенной в 1834 году, а также деревянный слив тех времен, – рассказал Михаил Малахов.

Все координаты всех найденных построек времен Российской империи экспедицией описываются и заносятся на карту.

Рязанская экспедиция в столице Русской Аляски .Исследователи Русского географического общества изучают русское наследие на севере США

ИСТОЧНИК KP.RU

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