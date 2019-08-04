Рязанцы осматривают старинные русские города и курорты на Аляске
Исследователи из Рязани и других городов России, объединенный экспедицией рязанского отделения Русского географического общества, продолжают работу на Аляске, в окрестностях города Ситка. До того, как земли Аляски были проданы Соединенным Штатам, здесь стояла российская крепость и вокруг нее – город Ново-Архангельск.
– Многие улицы и географические названия здесь напоминают о русском периоде истории полуострова, – рассказывает в видеоролике, записанном в крепости, руководитель экспедиции Михаил Малахов. – Мы посетили место, где стоял дом первого управляющего Русско-американской компании Александра Баранова.
Другой видеосюжет рассказывает, как исследователи принимали сероводородные ванны в горячих источниках залива Ключевой – там же, где лечились участники кругосветной экспедиции Лисянского, а потом и российские промышленники XIX века. Эти источники минеральной воды расположены всего в 30 км от Ситки.
Кадр из видеосюжета: Михаил Малахов в горячем источнике
– Мы обнаружили тесаные камни российской здравницы, построенной в 1834 году, а также деревянный слив тех времен, – рассказал Михаил Малахов.
Все координаты всех найденных построек времен Российской империи экспедицией описываются и заносятся на карту.
Рязанская экспедиция в столице Русской Аляски .Исследователи Русского географического общества изучают русское наследие на севере США
ИСТОЧНИК KP.RU