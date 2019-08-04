На Лыбедском бульваре в Рязани прошел «Автофест» старых машин

СЕГОДНЯ 14:22 2019-08-04T14:22:17+03:00

На фестивале было на что посмотреть всем любителям вспоминать СССР

Зрители прогуливались вокруг старых «запорожцев» и «жигулей», обсуждая их достоинства и недостатки

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3 августа на Лыбедском бульваре прошел традиционный «Автофест», превратившийся в выставку старых автомобилей. Любители техники могли найти внизу рядом с верандой гостиницы «Старый город» более 50 эксклюзивных ретро-автомобилей советской эпохи, сфотографироваться с ними, посидеть в них.

Некоторые экспонаты выставки были специально доставлены в Рязань из других городов. А многие хозяева машин решили не ограничиваться автотехникой, выставив напоказ массу вещей той эпохи, в которую была изготовлена модель.

ИСТОЧНИК KP.RU