После реконструкции «Битвы на Воже» зрители увидели турнир витязей

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-04T13:58:19+03:00

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Большинство рязанцев, приехавших 3 августа на военно-исторический праздник «Битва на Воже» в село Глебово-Городище, после театрализованного представления и инсценировки сражения либо покинули праздник вообще, либо отправились в торговые ряды подкрепиться шашлыками. Но на поле битвы в это время продолжали соревноваться конные витязи.

Всадники старались набрать как можно больше баллов в пяти упражнениях: метком ударе копьем в щит «сарацина» (условной фигуры с булавой на цепи, повешенной на столбе), снятии копьем кольца с палочки, рубке мечом кочанов капусты, а затем яблок, и наконец, в метании сулицы в мишень.

На полном скаку разрубить три кочана капусты подряд оказалось сложной задачейФото: Владимир ФРОЛОВ

Удар копьем в висящую на столбе мишеньФото: Владимир ФРОЛОВ

По итогами соревнований победил витязь Александр Пугачев, выступавший в татаро-монгольских доспехах.

Добившись успеха, спортсмен скачет мимо зрителейФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU