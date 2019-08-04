В Торговом городке Рязани прошел праздник народной кухни и ремесел

СЕГОДНЯ 12:22 2019-08-04T12:26:33+03:00

На празднике не только побывали тысячи рязанцев, но и жители районов, приезжающие на соседний автовокзал «Приокский» Фото: Владимир ФРОЛОВ

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В День города Рязани, 3 августа, в Торговом городке прошел праздник кухни и ремесел. На нем старались представить именно те блюда и промыслы, которые характерны для Рязани, но экономическая необходимость заставила предпринимателей выставить любые товары, связанные с народными искусствами. Праздник администрация Рязани назвала «Как потопаешь – так и полопаешь».

Кроме торговли, для гостей в Торговом городке организовали дегустации, книжную ярмарку, конкурс частушек, дегустации, выставки, показ одежды от рязанских дизайнеров, розыгрыш призов. Прошла также фитнес-тренировка от рязанской федерации бодибилдинга. Развлекали празднующих рязанские музыкальные коллективы и свирельщики из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU