День города в Рязани закончился концертом на главной площади и салютом

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-04T10:12:20+03:00

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В субботу, 3 августа, Рязань отпраздновала свое 924-летие, хотя посвященные этому разные культурные мероприятия проходили уже с начала недели. День города завершился в субботу праздничным концертом на площади Ленина, в начале которого собравшихся поздравили со сцены представители руководства области и города.

Веселили публику музыкальные группы из Рязани и Коломны, исполнявшие кавер-версии популярных песен. Последними и главными выступающими стали артисты группы «Mband», в которой поет рязанец Никита Киоссе, несколько лет назад считавшийся одной из звезд местного детского вокала.

Вечер закончился фейерверком, который на этот раз был выстроен так, что ракеты взлетали с двух сторон. Огни в небо взлетали 5 минут без остановки.

Ракеты фейерверка на этот раз запускали с двух сторонФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU