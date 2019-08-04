2019-08-04T10:12:20+03:00
Общество

День города в Рязани закончился концертом на главной площади и салютом

Мероприятия, посвященные 924-летию, проходили с 28 июля по 3 августа
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Со сцены рязанцев веселили группы, исполнявшие кавер-версии популярных песенСо сцены рязанцев веселили группы, исполнявшие кавер-версии популярных песенФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 3 августа, Рязань отпраздновала свое 924-летие, хотя посвященные этому разные культурные мероприятия проходили уже с начала недели. День города завершился в субботу праздничным концертом на площади Ленина, в начале которого собравшихся поздравили со сцены представители руководства области и города.

Веселили публику музыкальные группы из Рязани и Коломны, исполнявшие кавер-версии популярных песен. Последними и главными выступающими стали артисты группы «Mband», в которой поет рязанец Никита Киоссе, несколько лет назад считавшийся одной из звезд местного детского вокала.

Вечер закончился фейерверком, который на этот раз был выстроен так, что ракеты взлетали с двух сторон. Огни в небо взлетали 5 минут без остановки.

Ракеты фейерверка на этот раз запускали с двух сторон Фото: Владимир ФРОЛОВ

Ракеты фейерверка на этот раз запускали с двух сторонФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Лыбедском бульваре в Рязани прошел «Автофест» старых машин
После реконструкции «Битвы на Воже» зрители увидели турнир витязей
На окраине Рязани по гаражам гуляла лиса
В Торговом городке Рязани прошел праздник народной кухни и ремесел
Указатель на новый город-побратим появился в центре Рязани
В Рязани в День города чествовали нового Почетного гражданина
Из-за двух ДТП на Солотчинском мосту образовалась огромная пробка
Утром в День города рязанцы вышли на зарядку
«Ноев ковчег» за самовольную постройку в Рязани оштрафовали на полмиллиона
2 августа праздники в Рязани открыл фестиваль «Подбелка»
На должность главы администрации Рязани претендует нынешняя и.о.
На празднике «Рязань – столица ВДВ» стреляли, танцевали и бегали с гирями
Подразделение Vellcom group получило Декларацию соответствия бетонных смесей
Спикер рязанского парламента отдаст свой участок под олений питомник
Появился шестой претендент на должность главы администрации Рязани
Депутат Рязанской облдумы приняла участие в экомониторинге
Рязанскому сироте, наконец, дали квартиру – всего четверых детей завести успел
Рязанские чекисты помогли задержать террористов
За массовую гибель пчел в Рязанской области наказали четыре юрлица
«Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО
Рязанские многоэтажки переведут на закрытую систему горячего водоснабжения