Из-за двух ДТП на Солотчинском мосту образовалась огромная пробка
Обе аварии – с участием нескольких автомобилей
Фото: vk.com/voditelrzn62
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Днем 3 августа на Солотчинском мосту случилось сразу два ДТП, сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани». В обоих инцидентах, по всей видимости, поучаствовали по три легковых автомобиля.
Из-за этих мелких аварий оказалась перекрыта одна из полос, дорожная обстановка серьезно осложнилась. Пробка со скоростью движения потока около 2 км/ч по направлению из города по состоянию на 15 часов растянулась более чем на 3 километра.
На месте работают сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU