Из-за двух ДТП на Солотчинском мосту образовалась огромная пробка

СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-03T15:10:48+03:00

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Днем 3 августа на Солотчинском мосту случилось сразу два ДТП, сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани». В обоих инцидентах, по всей видимости, поучаствовали по три легковых автомобиля.

Из-за этих мелких аварий оказалась перекрыта одна из полос, дорожная обстановка серьезно осложнилась. Пробка со скоростью движения потока около 2 км/ч по направлению из города по состоянию на 15 часов растянулась более чем на 3 километра.

На месте работают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU