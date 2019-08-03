Утром в День города рязанцы вышли на зарядку

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-03T13:51:37+03:00

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3 августа, в День города, в Рязани состоялись мероприятия под общим названием «Зарядка рядом с домом». Администрация областного центра организовала их совместно с Федерацией фитнес-аэробики.

Как сообщили в пресс-службе исполнительного органа власти, в 9 часов утра на массовую зарядку вышли больше тысяч рязанцев. Занятия проходили на семи площадках – на площади Победы, в ЦПКиО, парке Гагарина, Лесопарке, сквере Скобелева, Новопавловской Роще и «Вишневом саду».

Напомним, кульминацией Дня города станет концерт на площади Ленина, который начнется в 19.00 и фейерверк, запланированный на 22.00.

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU