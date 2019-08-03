«Ноев ковчег» за самовольную постройку в Рязани оштрафовали на полмиллиона
Госинспекция строительного надзора наказала ООО «Ноев ковчег» за самовольную постройку на Московском шоссе в Рязани. Она расположена вблизи пересечения улиц Орсовской и Лагерной между АЗС и автосервисом. Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей, сообщила начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Надежда Соловьева.
Кроме того, как выяснилось, администрация Рязани обратилась в арбитраж с иском о сносе незаконно возникшего объекта только после представления прокуратуры. Решение еще не вынесено.
Напомним, «Ноев ковчег» рядом с существующим автосалоном Renault планировал построить еще один.
ИСТОЧНИК KP.RU