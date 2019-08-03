«Ноев ковчег» за самовольную постройку в Рязани оштрафовали на полмиллиона

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-03T13:54:05+03:00

Администрация города потребовала ее сноса только после представления прокуратуры

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Госинспекция строительного надзора наказала ООО «Ноев ковчег» за самовольную постройку на Московском шоссе в Рязани. Она расположена вблизи пересечения улиц Орсовской и Лагерной между АЗС и автосервисом. Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей, сообщила начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Надежда Соловьева.

Кроме того, как выяснилось, администрация Рязани обратилась в арбитраж с иском о сносе незаконно возникшего объекта только после представления прокуратуры. Решение еще не вынесено.

Напомним, «Ноев ковчег» рядом с существующим автосалоном Renault планировал построить еще один.

ИСТОЧНИК KP.RU