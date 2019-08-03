2019-08-03T13:54:05+03:00
Общество

«Ноев ковчег» за самовольную постройку в Рязани оштрафовали на полмиллиона

Администрация города потребовала ее сноса только после представления прокуратуры
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Иск с требованием снести самострой рассматривается в суде.Иск с требованием снести самострой рассматривается в суде.Фото: Константин МОГИЛИН
Изменить размер текста:

Госинспекция строительного надзора наказала ООО «Ноев ковчег» за самовольную постройку на Московском шоссе в Рязани. Она расположена вблизи пересечения улиц Орсовской и Лагерной между АЗС и автосервисом. Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей, сообщила начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Надежда Соловьева.

Кроме того, как выяснилось, администрация Рязани обратилась в арбитраж с иском о сносе незаконно возникшего объекта только после представления прокуратуры. Решение еще не вынесено.

Напомним, «Ноев ковчег» рядом с существующим автосалоном Renault планировал построить еще один.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за двух ДТП на Солотчинском мосту образовалась огромная пробка
Утром в День города рязанцы вышли на зарядку
2 августа праздники в Рязани открыл фестиваль «Подбелка»
На должность главы администрации Рязани претендует нынешняя и.о.
На празднике «Рязань – столица ВДВ» стреляли, танцевали и бегали с гирями
Подразделение Vellcom group получило Декларацию соответствия бетонных смесей
Спикер рязанского парламента отдаст свой участок под олений питомник
Появился шестой претендент на должность главы администрации Рязани
Депутат Рязанской облдумы приняла участие в экомониторинге
Рязанскому сироте, наконец, дали квартиру – всего четверых детей завести успел
Рязанские чекисты помогли задержать террористов
За массовую гибель пчел в Рязанской области наказали четыре юрлица
«Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО
Рязанские многоэтажки переведут на закрытую систему горячего водоснабжения