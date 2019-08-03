2 августа праздники в Рязани открыл фестиваль «Подбелка»

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-03T11:08:40+03:00

На улице Почтовой зрители толпились перед несколькими сценами, несмотря на дождь

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Празднование дня города в Рязани, которое назначено на 3 августа, фактически началось в пятницу, 2 августа. Фестиваль «Подбелка» в 2019 году снова занял две улицы – Почтовую и Лыбедский бульвар. Зрители толпились перед несколькими сценами, на которых шло выступление разных артистов и коллективов.

у Брессюирского моста на улице Горького не только играли музыку, но и жарили шашлыки. Здесь было заметно больше всего ветеранов воздушно-десантных войск, отмечающих свой праздник в голубых беретах и с зелено-голубыми флагами.

У сцены на Лыбедском бульваре стояли празднующие свой день бывшие десантникиФото: Владимир ФРОЛОВ

На улице Почтовой разные сцены стояли около почтамта (музыкальная программа для детей), у информационного туристического центра (молодежные коллективы) и при выходе на площадь Ленина. На последней, главной сцене, выступала популярная рязанская кавер-группа «Таймерс».

Молодежная сцена в середине улицы ПочтовойФото: Владимир ФРОЛОВ

Вдоль улицы Почтовой проходило еще немало интересных представлений: розыгрыши призов от разных компаний, запись в бассейн, мастер-класс по фитнесу для девушек от федерации бодибилдинга... Даже сладкой ватой торговали танцующие аниматоры.

Мастер-класс по фитнесу от федерации бодибилдингаФото: Владимир ФРОЛОВ

Даже дождик, начавший накрапывать около 19:00, не разогнал любителей праздников. Программа фестиваля была отработана полностью – выступило около 50 коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU