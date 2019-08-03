2019-08-03T09:53:41+03:00
Общество

На должность главы администрации Рязани претендует нынешняя и.о.

Вместе с заменившей Сергея Карабасова Еленой Сорокиной и предпринимателем Геннадием Шитиковым кандидатов стало восемь
Антон КОНОВАЛОВ
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Елена Сорокина. Фото: admrzn.ruЕлена Сорокина. Фото: admrzn.ru
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2 августа завершился срок подачи документов для участия в конкурсе на должность главы администрации Рязани. В итоге претендентов оказалось восемь, сообщили в пресс-службе гордумы.

Среди тех, кто обратился в комиссию в последний день, была Елена Сорокина, которая после отставки Сергея Карабасова исполняет обязанности градоначальницы. Кроме того, свою кандидатуру выдвинул директор ООО «Ирбис» Геннадий Шитиков.

Ранее стало известно еще о шести кандидатах. Это Павел Ахунов, Александр Ачалов, Виктор Ефремочкин, Андрей Ильичев, Дмитрий Калтаченко, Андрей Любимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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