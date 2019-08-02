Появился шестой претендент на должность главы администрации Рязани

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-02T16:14:33+03:00

Прием документов в городской Думе завершится сегодня в 17:00

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Пресс-служба Рязанской гордумы сообщила, что 2 августа, в последний день приема, свои документы подал шестой претендент на должность главы администрации Рязани – Андрей Ильичев, заместитель главы администрации Пронского района по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам.

Всего две недели назад ему не повезло на аналогичном конкурсе в Новомичуринске – там главой администрации стал Сергей Кленушкин, собравший больше голосов городских депутатов.

Предыдущие пять человек, тоже пожелавшие управлять рязанским хозяйством (в алфавитном порядке) – Павел Ахунов, Александр Ачалов, Виктор Ефремочкин, Дмитрий Калтаченко, Андрей Любимов. Конкурс назначен на 6 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU