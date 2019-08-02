Депутат Рязанской облдумы приняла участие в экомониторинге

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-02T16:03:30+03:00

Исследование проводили, в том числе и мобильные пункты РНПК

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30 июля депутат Рязанской областной Думы Татьяна Баринова приняла участие в очередном выезде передвижной лаборатории министерства природопользования по контролю качества атмосферного воздуха в Рязани. Вместе с первым заместителем регионального министра природопользования Александром Акимовым и представителями общественности парламентарий посетила один из стационарных пунктов, который находится на территории городской больницы №11 в Дашково-Песочне.

- Замеры здесь делаются круглосуточно, в режиме онлайн, после чего происходит передача данных для анализа атмосферного воздуха, - пояснила Татьяна Баринова.

По ее мнению, более четкую картину для экологического мониторинга дает выезд на участки, для этого используются две мобильные лаборатории.

- На одной из них мы выехали в поселок Турлатово, который находится в непосредственной близости от ряда промышленных предприятий, включая АО «РНПК», - сообщила депутат.

По словам Бариновой показатели измерений составили 0,002 миллиграмма на литр, при этом предельно допустимая концентрация - 0,008. После завершения выезда Татьяна Баринова отметила, что сотрудничество по организации общественного контроля в сфере экологической безопасности будет продолжено.

- Стоит отметить, что вместе с нами в этот же день экологический мониторинг состояния окружающей среды проводили также мобильные пункты АО «РНПК» и Центра лаборатории анализа и технических измерений по ЦФО, - добавила Татьяна Баринова.

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ИСТОЧНИК KP.RU