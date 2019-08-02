2019-08-02T16:02:40+03:00
Общество

Рязанскому сироте, наконец, дали квартиру – всего четверых детей завести успел

Ключи вручал аж лично глава района
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В Сасовском районе сироте торжественно вручили ключи от двухкомнатной квартиры, сообщает издательство «Пресса». Церемония состоялась 31 июля, а провели ее лично председатель районной думы и заместитель главы райадминистрации.

Новосел – Юрий Илюшкин. Мужчина, еще будучи ребенком, остался без попечения родителей и много лет ждал заветного жилья, которое ему обязано предоставить государство.

Шли годы, у парня появилась своя семья… в которой уже четверо детей. И вот собственное законное жилье, Юрий, наконец, получил.

Он давно обосновался в селе Салтыково и без госпомощи. Здесь, по словам главы района, сам и выбрал себе квартиру, которую позже для него выкупили за счет бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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