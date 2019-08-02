2019-08-02T16:05:48+03:00
Происшествия

Рязанские чекисты помогли задержать террористов

Нападение планировалось во Владимирской области
Константин МОГИЛИН
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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УФСБ по Владимирской области при поддержке рязанских коллег пресекло деятельность террористической ячейки, члены которой хотели напасть на военную часть. Об этом сообщает пресс-служба силовиков.

Руководил преступной группой 20-летний житель Владимирской области, который вместе с подельниками планировал нападение для захвата оружия и боеприпасов.

Все члены ячейки задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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