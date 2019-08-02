Рязанские чекисты помогли задержать террористов
Нападение планировалось во Владимирской области
Фото: архив "КП".
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УФСБ по Владимирской области при поддержке рязанских коллег пресекло деятельность террористической ячейки, члены которой хотели напасть на военную часть. Об этом сообщает пресс-служба силовиков.
Руководил преступной группой 20-летний житель Владимирской области, который вместе с подельниками планировал нападение для захвата оружия и боеприпасов.
Все члены ячейки задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».
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ИСТОЧНИК KP.RU