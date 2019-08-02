Рязанские чекисты помогли задержать террористов

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-02T16:05:48+03:00

Изменить размер текста: A A

УФСБ по Владимирской области при поддержке рязанских коллег пресекло деятельность террористической ячейки, члены которой хотели напасть на военную часть. Об этом сообщает пресс-служба силовиков.

Руководил преступной группой 20-летний житель Владимирской области, который вместе с подельниками планировал нападение для захвата оружия и боеприпасов.

Все члены ячейки задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ФСБ объяснили эвакуацию и перекрытие движения в Рязани: в городе прошли масштабные антитеррористические учения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU