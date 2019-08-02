2019-08-02T13:37:43+03:00
Недвижимость

Рязанские многоэтажки переведут на закрытую систему горячего водоснабжения

На все про все осталось 2,5 года
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».
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Согласно Федеральному закону «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года систему отопления в многоэтажках нельзя будет использовать для забора воды на нужды горячего водоснабжения. Такая система называется «открытой» и действует во множестве домов Рязани. Речь, разумеется, идет о многоэтажках, подключенных к централизованной системе отопления.

Сейчас их переводят на «закрытую» систему, то есть ту, при которой воду для ГВС греют отдельно – специальным оборудованием, установленным в подвале. А систему отопления при этом не трогают. По словам экспертов, делается это для снижения теплопотерь, которые при «открытой» системе выше, чем при «закрытой». Кстати, в Рязани тарифы на горячую воду при разных системах разные и при «закрытой» – они ниже.

Соответственно, теперь в домах необходима установка нового оборудования – пунктов теплоснабжения. По информации ГТРК «Ока», тепловые пункты в подвалах монтируют по программе капремонта, то есть дополнительных затрат от жильцов это не потребует. Стоит такое оборудование 600 - 900 тысяч рублей и сейчас в регионе установили около 45 таких тепловых приборов.

Все, что в этом случае требуется от жильцов – дать согласие на установку на общем собрании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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