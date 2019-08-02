2019-08-02T12:58:32+03:00
Общество

Пушка и рояль – в Рязани появились два новых арт-объекта

Любители сделать селфи теперь смогут пополнить свою коллекцию новым ракурсами
Роман ДОРОФЕЕВ
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Сайт: vezdekultura.Сайт: vezdekultura.
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Ко Дню города Рязани, который отмечает со 2 по 4 августа, в областном центре появились два новых арт-объекта.

Первый из них – мортира и полевая пушка – установили в парке у Рязанского кремля. Это подарок рязанцам и гостям города от Музея рязанского леденца. Мортира и полевая пушка призваны напомнить об Отечественной войне 1812 года. Сражаться с армией Наполеона тогда отправились более 23 000 рязанцев.

Второй – рояль – установили у областной филармонии на улице Ленина в память о музыкальных традициях региона. Кстати, в декабре этого года в нашем городе пройдет международный фортепианный конкурс.

Руководство города и области надеется, что оба арт-объекта станут популярным местом для проведения фотосъемок.

Сайт: vezdekultura.

Сайт: vezdekultura.

ИСТОЧНИК KP.RU

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