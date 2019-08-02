Пушка и рояль – в Рязани появились два новых арт-объекта
Ко Дню города Рязани, который отмечает со 2 по 4 августа, в областном центре появились два новых арт-объекта.
Первый из них – мортира и полевая пушка – установили в парке у Рязанского кремля. Это подарок рязанцам и гостям города от Музея рязанского леденца. Мортира и полевая пушка призваны напомнить об Отечественной войне 1812 года. Сражаться с армией Наполеона тогда отправились более 23 000 рязанцев.
Второй – рояль – установили у областной филармонии на улице Ленина в память о музыкальных традициях региона. Кстати, в декабре этого года в нашем городе пройдет международный фортепианный конкурс.
Руководство города и области надеется, что оба арт-объекта станут популярным местом для проведения фотосъемок.
Сайт: vezdekultura.
ИСТОЧНИК KP.RU
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