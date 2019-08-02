С понедельника горячей воды не будет еще на шести улицах Рязани

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-02T12:15:58+03:00

Детсаду на улице Ленина повезло - ГВС не будет всего 4 дня.

ГВС отключат на две недели

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В начале будущей недели в Рязани начнется очередной этап отключения горячей воды. Это вызвано плановыми работами на системах теплоснабжения, напоминает горадминистрация.

С 5 по 18 августа горячего водоснабжения не будет по адресам:

– ул. Бирюзова, д. 22, д. 22а (д/сад №148), д. 22 корп. 1, д. 23, д. 23а (школа №65), д. 23 корп. 1, д. 24, д. 24 корп. 1, д. 24 корп. 2, д. 24 корп. 3, д. 25, д. 25а (школа №66), д. 26, д. 27 и д. 28;

– ул. Дружная, д. 13а, д. 13б и д. 16 корп. 1;

– ул. Интернациональная, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 19 корп. 2, д. 21, д. 21а (д/сад №154), д. 21 корп. 1, д. 22, д. 22 корп. 1, д. 22 корп. 2 и д. 23 корп. 1;

– ул. Качевская, д. 15/1, д. 15/2, д. 18а, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 3, д. 34 корп. 5, д. 36 и д. 36 корп. 1;

– ул. Поселковая, д. 6а и д. 7а;

– ул. Предзаводская, д. 13, д. 15, д. 3/12, д. 8 и д. 9.

С 5 по 8 августа горячей воды не будет на улице Ленина в д. 12а (д/сад №59).

Полный график отключений по 23 августа здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU