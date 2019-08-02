2019-08-02T12:21:57+03:00
Политика

Во славу погибших и здравие живых: в праздник Илии-пророка в Рязани отслужили молебен

В нем приняли участие военные, госслужащие и духовные лица города
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Рязань - столица ВДВ.Рязань - столица ВДВ.Фото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

2 августа на площади перед Успенским собором Рязанского Кремля состоялось торжественное богослужение. Сегодня православная Церковь чтит память Иллии- пророка. Молитвы возносили во славу Рязани - неформальной столицы Воздушно-десантных войск, чьим небесным покровителем и считается этот святой. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В праздничной литургии приняли участие госслужащие, начальник РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова, генерал-майор Алексей Рагозин, руководители структурных подразделений регионального правительства и горадминистрации, депутаты, курсанты и жители города.

Торжественный молебен отслужил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Он поздравил всех с Днем города, Днем воздушно-десантных войск и пожелал всем присутствующим Божией помощи в их благих делах.

Торжественные мероприятия продолжатся возложением цветов к памятнику воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, и военно-спортивным праздником на спартаковском стадионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пушка и рояль – в Рязани появились два новых арт-объекта
С понедельника горячей воды не будет еще на шести улицах Рязани
Во время аварии на Славянском проспекте УК «Зеленый сад – Мой дом» использовала передвижной электрический генератор
За убийство в рязанском поселке гастарбайтера отправили в колонию строгого режима
Во дворе рязанской многоэтажки женщина на «Ладе» сбила бабушку
Молодой рязанский водитель погиб после столкновения с фурой
Рязанский сантехник снялся в рекламе для федеральных каналов
Минздрав объяснил фото лежащей на полу БСМП женщины
Пьяный водитель сбил рязанского инспектора ГИБДД
Теплоход, севший в Рязанской области на мель, вывели из работы
Выдачу разрешения на строительство дома «самосожженцу» Залбегову опровергли
В многострадальном рязанском парке скамьи установили с браком
Председатель Рязоблдумы оказался крупнейшим землевладельцем среди коллег в регионах
Волонтеры просят помощи в поисках 46-летнего рязанца
Игоря Ковалева оставили под домашним арестом
Роддом №2 в Рязани после дезинфекции открылся обновленным
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
В Рязани осудили контрактника за оскорбление полицейского