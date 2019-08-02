Во славу погибших и здравие живых: в праздник Илии-пророка в Рязани отслужили молебен

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-02T12:21:57+03:00

В нем приняли участие военные, госслужащие и духовные лица города

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2 августа на площади перед Успенским собором Рязанского Кремля состоялось торжественное богослужение. Сегодня православная Церковь чтит память Иллии- пророка. Молитвы возносили во славу Рязани - неформальной столицы Воздушно-десантных войск, чьим небесным покровителем и считается этот святой. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В праздничной литургии приняли участие госслужащие, начальник РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова, генерал-майор Алексей Рагозин, руководители структурных подразделений регионального правительства и горадминистрации, депутаты, курсанты и жители города.

Торжественный молебен отслужил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Он поздравил всех с Днем города, Днем воздушно-десантных войск и пожелал всем присутствующим Божией помощи в их благих делах.

Торжественные мероприятия продолжатся возложением цветов к памятнику воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, и военно-спортивным праздником на спартаковском стадионе.

ИСТОЧНИК KP.RU