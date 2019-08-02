Во славу погибших и здравие живых: в праздник Илии-пророка в Рязани отслужили молебен
2 августа на площади перед Успенским собором Рязанского Кремля состоялось торжественное богослужение. Сегодня православная Церковь чтит память Иллии- пророка. Молитвы возносили во славу Рязани - неформальной столицы Воздушно-десантных войск, чьим небесным покровителем и считается этот святой. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
В праздничной литургии приняли участие госслужащие, начальник РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова, генерал-майор Алексей Рагозин, руководители структурных подразделений регионального правительства и горадминистрации, депутаты, курсанты и жители города.
Торжественный молебен отслужил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Он поздравил всех с Днем города, Днем воздушно-десантных войск и пожелал всем присутствующим Божией помощи в их благих делах.
Торжественные мероприятия продолжатся возложением цветов к памятнику воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, и военно-спортивным праздником на спартаковском стадионе.
ИСТОЧНИК KP.RU