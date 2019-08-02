Во время аварии на Славянском проспекте УК «Зеленый сад – Мой дом» использовала передвижной электрический генератор

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-02T11:41:43+03:00

Бесперебойная подача электроэнергии осуществлялась на протяжении всего времени ремонта – 15 часов

Изменить размер текста: A A

В ночь с 31 июля на 1 августа в 00 часов 30 минут в домах № 3 и № 5 на Славянском проспекте Рязани произошло отключение электроэнергии из-за аварии на высоковольтных кабельных линиях РП-56, находящихся на балансе МУП «РГРЭС».

В течении часа сотрудники УЖК «Зеленый сад – Мой дом», обслуживающие дома жилого комплекса «Славянский», привезли и запустили в работу собственный мобильный дизельный генератор для подключения аварийного электроснабжения. Бесперебойная подача электроэнергии осуществлялась на протяжении всего времени проведения ремонтных работ – до 15 часов 30 минут 1 августа.

Были полностью обеспечены потребности обоих домов – электричество подавалось не только в квартиры, но и в места общего пользования, лифты, системы безопасности и объекты коммерческой недвижимости.

Мобильный дизельный электрический генератор мощностью 300 кВт используется УЖК «Зеленый сад – Мой дом» в экстренных ситуациях, он находится в постоянной готовности к транспортировке к месту аварии для использования в любую погоду и время суток.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU