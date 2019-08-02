2019-08-02T10:43:56+03:00
Происшествия

Во дворе рязанской многоэтажки женщина на «Ладе» сбила бабушку

Авария произошла среди бела дня
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Днем 1 августа около дома 24 к. 1 на улице Интернациональной Рязани произошло ДТП. 46-летняя рязанка на «Ладе Ларгус», по предварительным данным, ехала по внутридворовой дороге задним ходом и сбила 74-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. В результате пешеход отправлена в больницу.

Помимо этой аварии за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 человек получили травмы. Инспекторы задержали 6 пьяных водителей.

Смертельная авария, напомним, произошла около 10 вечера: погиб молодой водитель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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