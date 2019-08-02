Во дворе рязанской многоэтажки женщина на «Ладе» сбила бабушку

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-02T10:43:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 1 августа около дома 24 к. 1 на улице Интернациональной Рязани произошло ДТП. 46-летняя рязанка на «Ладе Ларгус», по предварительным данным, ехала по внутридворовой дороге задним ходом и сбила 74-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. В результате пешеход отправлена в больницу.

Помимо этой аварии за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 человек получили травмы. Инспекторы задержали 6 пьяных водителей.

Смертельная авария, напомним, произошла около 10 вечера: погиб молодой водитель.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На Северной окружной дороге иномарка пробила тросовое ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU