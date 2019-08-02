Выдачу разрешения на строительство дома «самосожженцу» Залбегову опровергли

СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-02T08:41:02+03:00

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Глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов опроверг информацию о выдаче разрешения на строительство дома Абдусаламу Залбегову, грозившему устроить акт самосожжения у здания Минстроя России. О том, что власти якобы пошли на уступки, ранее сообщили некоторые СМИ со ссылкой на один из Telegram-каналов.

Опровержение со стороны чиновников получило издательство «Пресса». Напомним, Залбегов, являясь арендатором участка в Пощуповском сельском поселении, мог заниматься на этих 20 сотках только сельхозпроизводством – в границах «Есенинской Руси» строиться ему не разрешили. 26 июля Залбегов, облившись бензином, требовал встречи с министром Владимиром Якушевым и после короткого разговора с заместителем последнего был задержан спецслужбами.

ИСТОЧНИК KP.RU