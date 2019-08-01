2019-08-01T18:00:40+03:00
Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках 46-летнего рязанца

Он пропал 27 июля
Поделиться:
Фото: vk.com/lizaalert_rznФото: vk.com/lizaalert_rzn
Изменить размер текста:

В Рязани отряд «Лиза Алерт» подключился к поискам 46-летнего Андрея Кондрашова. Мужчина пропал 27 июля – именно с этого дня его местонахождение остается неизвестным.

Отмечается, что Андрей Евгеньевич нуждается в медицинской помощи. В ориентировке указаны следующие приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, короткая стрижка, залысины, серо-голубые глаза. Одет пропавший был в светло-коричневые джинсы, синюю с белым воротником и манжетами куртку, майку цвета хаки, серую в полоску с коротким рукавом рубашку и темные кроссовки.

Волонтерам нужна помощь добровольцев, контактные лица указаны в соответствующей записи. Звонить с любой информацией просят по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Председатель Рязоблдумы оказался крупнейшим землевладельцем среди коллег в регионах
Игоря Ковалева оставили под домашним арестом
Роддом №2 в Рязани после дезинфекции открылся обновленным
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
В Рязани осудили контрактника за оскорбление полицейского
ФК «Рязань» одержал первую победу в сезоне
В День ВДВ в Рязани сохранится осенняя погода
Омбудсмен Екатерина Мухина: Из-за безответственности взрослых в Рязани гибнут дети
Главврач ДОКБ прокомментировала кадровую проблему в больнице
Рязанец Дмитрий Андрейкин вернулся в топ-20 мирового рейтинга шахматистов
Частью Дня города Рязани будет джаз
Рязанская ГИБДД сама расскажет, где стоят камеры
На окружной дороге города Спас-Клепики перевернулся Renault Logan
В ФСБ объяснили эвакуацию и перекрытие движения в Рязани
Медики Рязанской ОДКБ отозвали свои заявления об увольнении
В День города площадь Ленина перекроют на несколько часов
На трассе М5 «Урал» сбили пешехода – до перехода он не дошел совсем немного
В ДТП с автобусами на рязанских дорогах в 2019 году погибли три человека
На Северной окружной дороге Рязани иномарка пробила тросовое ограждение
В Рязани эвакуировали и оцепили автовокзал
Стрельба, бои и парашюты: на стадионе «Спартак» пройдет праздник «Рязань – столица ВДВ»
Рязанец отсудил крупную сумму за шкаф, испускающий опасный канцероген
В Рязани полиция попросила закрыть киоски, где торгуют алкоголем
Записаться на прием к врачу-онкологу в Рязани теперь можно через мессенджеры
Первый кемпинг на 24 места появился под Рязанью