Волонтеры просят помощи в поисках 46-летнего рязанца

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-01T18:00:40+03:00

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В Рязани отряд «Лиза Алерт» подключился к поискам 46-летнего Андрея Кондрашова. Мужчина пропал 27 июля – именно с этого дня его местонахождение остается неизвестным.

Отмечается, что Андрей Евгеньевич нуждается в медицинской помощи. В ориентировке указаны следующие приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, короткая стрижка, залысины, серо-голубые глаза. Одет пропавший был в светло-коричневые джинсы, синюю с белым воротником и манжетами куртку, майку цвета хаки, серую в полоску с коротким рукавом рубашку и темные кроссовки.

Волонтерам нужна помощь добровольцев, контактные лица указаны в соответствующей записи. Звонить с любой информацией просят по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU