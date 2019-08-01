Волонтеры просят помощи в поисках 46-летнего рязанца
В Рязани отряд «Лиза Алерт» подключился к поискам 46-летнего Андрея Кондрашова. Мужчина пропал 27 июля – именно с этого дня его местонахождение остается неизвестным.
Отмечается, что Андрей Евгеньевич нуждается в медицинской помощи. В ориентировке указаны следующие приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, короткая стрижка, залысины, серо-голубые глаза. Одет пропавший был в светло-коричневые джинсы, синюю с белым воротником и манжетами куртку, майку цвета хаки, серую в полоску с коротким рукавом рубашку и темные кроссовки.
Волонтерам нужна помощь добровольцев, контактные лица указаны в соответствующей записи. Звонить с любой информацией просят по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU