СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-01T16:11:45+03:00

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«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет» — market.rt.ru. Уже сегодня на площадке доступно более 2,2 тыс. игр от 48 российских и зарубежных издателей. Проект реализуется в партнерстве с компанией «Бука». На старте покупателям предлагаются скидки до 90% и специальные предложения для абонентов тарифного плана «Игровой».

- Запуск «Игрового Маркета» расширяет нашу экосистему сервисов для геймеров, в центре которой — тарифный план «Игровой». Система основана на партнерстве «Ростелекома» с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии. Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов с максимальным удобством — объединяем лучшие игровые сервисы у одного оператора и стремимся сделать процесс покупки и активации услуг, опций и игр максимально простым и быстрым, — отметил директор игрового направления компании «Ростелеком» Алексей Степуро.

НАША СПРАВКА

Компания «Бука» начала свой путь развития в 1993 году как дистрибутор видеоигр для консолей и ПК. За годы активной работы в индустрии развлечений компания «Бука» прочно заняла место среди ведущих российских издателей и дистрибуторов компьютерных игр зарубежного и собственного производства.

Ведущий дистрибьютор игровых консолей и аксессуаров Xbox.

Официальный партнер ведущих зарубежных и российских издателей и разработчиков: Valve, Ubisoft, Square Enix, Activision, Deep Silver, Codemasters, Alawar и др.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU