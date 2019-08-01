ФК «Рязань» одержал первую победу в сезоне
В гостях обыграна молодежная команда «Химок»
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1 августа в 3-м туре ПФЛ футбольный клуб «Рязань» в гостях нанес поражение команде «Химки-М». Эта победа стала для подопечных Виктора Навоченко первой в сезоне.
Перед матчем у «Рязани» было только 1 очко, в то время как у соперника – 4, однако результат делается на поле. Победу своей команде обеспечил дубль Владислава Мещерякова, который он оформил еще до перерыва. Сначала после удара со штрафного нападающий сыграл на добивании, а затем он открылся на грани офсайда, получил проникающую передачу и реализовал выход один на один с вратарем.
Отметим, что футболисты «Рязани» обошлись без желтых карточек.
ИСТОЧНИК KP.RU