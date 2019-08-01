2019-08-01T15:44:39+03:00
Спорт

ФК «Рязань» одержал первую победу в сезоне

В гостях обыграна молодежная команда «Химок»
Антон КОНОВАЛОВ
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1 августа в 3-м туре ПФЛ футбольный клуб «Рязань» в гостях нанес поражение команде «Химки-М». Эта победа стала для подопечных Виктора Навоченко первой в сезоне.

Перед матчем у «Рязани» было только 1 очко, в то время как у соперника – 4, однако результат делается на поле. Победу своей команде обеспечил дубль Владислава Мещерякова, который он оформил еще до перерыва. Сначала после удара со штрафного нападающий сыграл на добивании, а затем он открылся на грани офсайда, получил проникающую передачу и реализовал выход один на один с вратарем.

Отметим, что футболисты «Рязани» обошлись без желтых карточек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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